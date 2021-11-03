Шмигаль вніс у парламент подання про призначення нових міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення кандидатів на посади членів Кабінету Міністрів України.

Про це в середу, 3 листопада, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у телеграмі.

“Свириденко Юлії Анатоліївни – на посаду першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України; Верещук Ірини Андріївни на посаду віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Рябікіна Павла Борисовича – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, – написав він.

Також Мельничук зазначив, що “до Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Резнікова Олексія міністром оборони України”.

Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада на пленарному засіданні звільнила п’ятьох міністрів уряду Шмигаля.

Йдеться про міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського (332 голоси), першого віцепрем’єра – міністра економіки Олексія Любченка (320 голосів), віцепрем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова (329 голосів), віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського (342 “за”), міністра оборони Андрія Тарана (341 “за”).

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