Рада звільнила Абрамовського з посади міністра захисту довкілля

Роман Абрамовський

Верховна Рада України прийняла відставку міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.

Відставку Абрамовського підтримали 322 народних депутати під час засідання у середу, 3 листопада.

Додамо, що Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020.

До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

Додамо, що голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія під час брифінгу 19 жовтня заявив, що міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення за власним бажанням. Він також розповів, що наразі немає кандидатури, яка могла би замінити Абрамовського на відповідній посаді, відтак певний час повноваження міністра захисту довкілля та природних ресурсів будуть покладені на виконувача обов‘язків, призначеного урядом.

20 жовтня народний депутат від фракції “Слуга народу” Андрій Жупанин підтвердив інформацію, що поширюється в ЗМІ, про те, що він є одним із кандидатів, якого можуть призначити на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Він також додав, що зі ЗМІ дізнався про те, що його ймовірними конкурентами в боротьбі за посаду міністра можуть бути чинний голова Черкаської ОДА Олександр Скічко, а також колишній голова Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.

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