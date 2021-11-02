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Міністр оборони Андрій Таран подав у відставку

02/11/2021 18:51

Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку.

Про це у вівторок, 2 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України”, – написав Мельничук у ТГ-каналі.

Таран обіймав посаду міністра оборони з 4 березня 2020 року.

Як повідомлялося, глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Андрій Таран “має скарги на стан здоров’я”, у зв’язку з чим міністерство може очолити інша людина.
Пізніше стало відомо, що можливим кандидатом на призначення на посаду міністра оборони України є Олексій Резніков, а на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (замість Резнікова) розглядається кандидатура нардепа від “Слуги народу” Ірини Верещук.
1 листопада Резніков подав заяву про відставку з посади віце-прем’єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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