СБУ на Полтавщині виявила незаконний склад з отрутами та збудниками інфекцій

Фото: пресцентр СБУ

У Полтавській області Служба безпеки України звітує, що виявила місце несанкціонованого зберігання отруйних речовин. Серед вилученого – токсини та біологічні агенти, які є збудниками гострих інфекційних хвороб.

Про це пресцентр СБУ повідомив у вівторок, 2 листопада.

Відомо, нелегальний склад виявили на одному з державних підприємств регіону. На території об’єкту виявили велику кількість отруйних речовин високого класу небезпеки, майже 700 одиниць біологічних агентів, орієнтовно 15 літрів прекурсорів, майже 20 кг хімікатів не встановленого походження.

Наразі вилучені речовини направлено на експертизу. Територію об’єкту взято під посилену охорону.

За фактами відкрите кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

На Полтавщині СБУ викрила мільйонну оборудку із закупівлею обмундирування для військових