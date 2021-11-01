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У жовтні знищено 19 окупантів, – Штефан

01/11/2021 11:49

 

Протягом жовтня 2021 року ліквідовано 19 бойовиків окупаційних сил.

Як передає “Новинарня“, про це повідомив військовий блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, близький до Командування об’єднаних сил.

За його даними, ще 36 військових 1-го і 2-го АК ЗС РФ були поранені.

“Втрати російсько-окупаційних військ в період з 01.10.21 по 31.10.21 склали 55 осіб: безповоротні (“200-ті”) – 19; санітарні (“300-ті”) – 36″, – написав він у фейсбуці 1 листопада.

Як інформувала “Новинарня“, з боку ЗСУ в жовтні двоє загиблих та 23 поранених.

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