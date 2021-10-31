Помер ветеран Сталінградської битви Іван Залужний, який втратив єдиного онука в російсько-українській війні

Вранці 31 жовтня на 104-му році життя помер відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви Іван Залужний.

Про це повідомив у фейсбуці колишній голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль, інформує Радіо Свобода.

Влітку 2014 року учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив свого єдиного онука, який пішов захищати Україну від російських окупантів.

Доброволець Національної гвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.

Історія родини Залужних набула широкого розголосу в ЗМІ.

Іван Залужний почав отримувати численні листи підтримки від українців, а також від окремих ветеранів Другої світової з Росії.

Ветеран Другої світової активно підтримував місцевих учасників бойових дій на сході, спілкувався з представниками військової частини, де раніше служив його онук.

У 2015 році він став символом відзначення Дня перемоги та нововведеного Дня пам’яті та примирення. Соціальний ролик, де морський піхотинець часів Другої світової розповідає про свого онука, загиблого в АТО, набув неабикого резонансу.

Разом зі стрільцем УПА Степаном Петрашем у 2017 році Іван Залужний став обличчям інформаційної кампанії до Дня пам’яті та примирення, створеної Українським інститутом національної пам’яті.

У червні 2018 року Іван Залужний був нагороджений орденом “За мужність” III ступеня, цю нагороду йому вручили за особисту мужність та самовідданість, виявлені у роки Другої світової війни, вагомий внесок у розвиток ветеранського руху та патріотичне виховання молоді.

У травні 2021 року ветеранові виповнилося 103 роки.

Довідка:

Іван Анікейович Залужний народився 10 травня 1918 року.

Після закінчення шести класів отримав професію токаря і влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів.

Пережив Голодомор 1932-1933 років.

У 1938 році був призваний у 14-й гірськострілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході.

У складі 355-ого окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не тільки всю війну, а ще і японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу. Після війни продовжив службу в армії.

За часів СРСР нагороджений орденами Червоного прапора (30 вересня 1945), Вітчизняної війни II ст. (23 грудня 1985), Вітчизняної війни II ст. та Червоної зірки.

Після здобуття Україною Незалежності нагороджений орденами Богдана Хмельницького III ст. та “За мужність” III ст. (12 травня 2018).

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