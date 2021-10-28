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У Дніпрі помер дисидент, художник і громадський діяч Іван Шулик

28/10/2021 15:33

У Дніпрі на 76-му році життя помер дисидент, громадський діяч і художник Іван Шулик.

Про це повідомив у четвер, 28 жовтня, керівник громадської організації “Майдан Січеслав-Дніпро” Віктор Романенко у коментарі “Радіо Свобода”.

За його словами, Іван Шулик був активістом проукраїнського руху в Дніпрі ще у 80-ті роки, очолював обласний осередок “Народного руху України”.

1991-го року він встановлював перший синьо-жовтий прапор у Дніпрі й голодував під міською радою, вимагаючи припинити переслідування проукраїнських організацій.

Він також був активним учасником подій Майдану 2004 року та Революції Гідності (2013-2014).

Окрім того, Іван Шулик був талановитим театральним художником, членом Національної спілки художників України, заслуженим діячем мистецтв України.

“Іван Іванович Шулик – один з організаторів і координаторів Майданів у Дніпрі. За радянських часів стежило КДБ, на його родину тиснули, йому загрожував арешт. На приміщенні будівлі на театральному майдані є табличка про те, що на цьому місці був уперше в Дніпрі встановлений синьо-жовтий прапор. Встановлював його Іван Шулик. А в самій будівлі багато років була його майстерня. Він працював до останнього. Вже втрачаючи зір, він малював, готував театральні вистави. Ми називаємо його – “людина легенда”, – розповів Віктор Романенко.

Упродовж шести років громадські організації Дніпра пропонують міськраді удостоїти Шулика почесного громадянина міста, сказав Віктор Романенко, але отримують відмови.

13 жовтня Іван Шулик відзначив своє 75-річчя.

Поховають громадського діяча на його малій батьківщині, Петриківщині, поряд із могилою матері. Дата прощання наразі уточнюється.

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