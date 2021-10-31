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Опозиція в Грузії не визнала результати виборів та кличе на майдан

31/10/2021 16:10

Голова грузинської партії “Єдиний національний рух”, кандидат у мери Тбілісі Ніка Мелія не визнав своєї поразки на виборах та закликав прихильників опозиції зібратися сьогодні о 19:00 на проспекті Руставелі, щоб ознайомитись із “конкретним планом” дій після “вкрадених виборів”.

Як інформує Civil.ge, на брифінгу в офісі партії “Лело” 31 жовтня Ніканор Мелія заявив, що місцеві вибори були “повністю сфальшовані” на тлі “тотального насильства”.

“Ні в кого не повинно бути ілюзій, що фальсифіковані, насильницькі, вкрадені образою в душу вибори зійдуть із рук якомусь правителю, особливо правлінню Бідзіни Іванішвілі”, – сказав він.

“Боротьба не закінчилася вчора, боротьба почалася вчора”, – заявив Мелія, додавши, що опозиція боротиметься “дуже твердо” і “дуже мирно”.

“ЄНР” (партія Михеїла Саакашвілі) не визнає дані центральної виборчої комісії Грузії, відповідно до яких 30 жовтня кандидати в мери від правлячої партії “Грузинська мрія” перемогли у 19 із 20 муніципалітетів, включаючи всі самоврядні міста. Кандидат від “Національного руху” переміг лише в муніципалітеті Цаленджиха.

ГО “Міжнародна прозорість – Грузія” та “Міжнародне суспільство за справедливі вибори і демократію” заявили, що виявлені на виборах порушення могли вплинути на результат голосування.
Водночас у “Грузинській мрії” відсвяткували “заслужену перемогу”.

Нагадаємо, за результатами голосування в першому турі місцевих виборів у Грузії, 2 жовтня, правляча партія “Грузинська мрія” перемогла “Єдиний національний рух” експрезидента Михеїла Саакашвілі, набравши понад 46% голосів. Однак опозиції вдалося показати відносно кращий результат у трьох із п’яти найбільших містах країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді. Після цього мав відбутися другий тур.
Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії та відбуваються на тлі прибуття до країни колишнього президента Грузії, нині громадянина України Михеїла Саакашвілі, його затримання й ув’язнення за попередніми вироками. Саакашвілі оголосив голодування, але представники влади Грузії кажуть, що його не помилують.

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