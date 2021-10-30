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В МЗС Польщі заявили про погіршення становища й дискримінацію поляків в Україні

30/10/2021 13:34

Заступник міністра закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Як повідомляє “Європейська правда“, заступника голови польського МЗС цитує видання dziennik.pl.

28 жовтня парламентська комісія зі зв’язків із поляками за кордоном заслухала інформацію міністра закордонних справ щодо стану поляків в Україні.

Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що “становище поляків в Україні змінюється в гірший бік“. За його словами, це відбувається через об’єктивні та суб’єктивні чинники.

Одним з об’єктивних факторів, за його словами, є соціально-економічна ситуація, яка спонукає людей польського походження емігрувати з України. 

“Польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді”, – наголосив заступник міністра. 

За його словами, багато з цих молодих людей їдуть до Польщі, де отримують “Карту поляка”, яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на здобуття польського громадянства.

Другою причиною, за його словами, є пандемія коронавірусу. Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.

Суб’єктивними чинниками погіршення становища поляків в Україні, за словами Шинковського вель Сенка, є “несприятливий для них закон про мову, прославлення людей, пов’язаних із волинською трагедією“, та зупинення ексгумації польських жертв. 

Також на поляків впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні, додав представник МЗС Польщі.

“Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова”, – заявив Шинковський вель Сенк.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною. 

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