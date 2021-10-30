Молдова і “Газпром” продовжили контракт щодо постачання російського газу на 5 років

Уряд Молдови і контрольована державою російська компанія “Газпром” заявили, що домовилися продовжити контракт на постачання російського газу з 1 листопада на п’ятирічний термін.

29 жовтня “Газпром” заявив, що угоди досягнуто на “взаємовигідних умовах”, повідомляє Радіо Свобода.

Переговори між делегацією Молдови та “Газпромом” завершилися в Санкт-Петербурзі 29 жовтня досягненням “принципової угоди”, відповідно до якої попередню угоду між російською компанією та “Молдовагазом” буде продовжено з використанням формули ціни, запропонованої молдавською стороною, повідомили у міністерстві інфраструктури Молдови.

“Очікується, що постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада 2021 року”, – йдеться у повідомленні міністерства.

22 жовтня Молдова оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці вересня сплив термін дії її газового контракту з “Газпромом” і сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

У Газпромі заявили, що зупинять постачання газу до Молдови, якщо країна не продовжить контракт з 1 грудня і не виплатить борг у розмірі 709 млн доларів. Уряд Молдови не визнає цей “історичний” борг перед Газпромом та РФ.

Британське видання Financial Times із посиланням на свої джерела повідомило, що “Газпром” в рамках переговорів про постачання газу вимагає, щоб Молдова змінила свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відклала реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника – молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.

Єврокомісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання, і невдовзі Україна надала Молдові 15 млн кубометрів газу як екстрену допомогу з умовою повернення.

28 жовтня очільниця уряду Молдови Наталія Гаврилиця заявила про прогрес у переговорах з російським “Газпромом” щодо нової угоди про постачання газу.

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