СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2904872 +26198
Летальні випадки:
67393 +541
Одужали:
2430944 +9449
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14378720 (+72612). Оновлено: 08:30 30.10.2021
Home / Світ / Європа / Молдова і “Газпром” продовжили контракт щодо постачання російського газу на 5 років

Молдова і “Газпром” продовжили контракт щодо постачання російського газу на 5 років

30/10/2021 13:16
Уряд Молдови і контрольована державою російська компанія “Газпром” заявили, що домовилися продовжити контракт на постачання російського газу з 1 листопада на п’ятирічний термін.

29 жовтня “Газпром” заявив, що угоди досягнуто на “взаємовигідних умовах”, повідомляє Радіо Свобода.

Переговори між делегацією Молдови та “Газпромом” завершилися в Санкт-Петербурзі 29 жовтня досягненням “принципової угоди”, відповідно до якої попередню угоду між російською компанією та “Молдовагазом” буде продовжено з використанням формули ціни, запропонованої молдавською стороною, повідомили у міністерстві інфраструктури Молдови.

“Очікується, що постачання газу за новим контрактом розпочнеться з 1 листопада 2021 року”, – йдеться у повідомленні міністерства.

22 жовтня Молдова оголосила надзвичайний стан після того, як наприкінці вересня сплив термін дії її газового контракту з “Газпромом” і сторони не змогли узгодити деталі нової довгострокової угоди.

У Газпромі заявили, що зупинять постачання газу до Молдови, якщо країна не продовжить контракт з 1 грудня і не виплатить борг у розмірі 709 млн доларів. Уряд Молдови не визнає цей “історичний” борг перед Газпромом та РФ.

Британське видання Financial Times із посиланням на свої джерела повідомило, що “Газпром” в рамках переговорів про постачання газу вимагає, щоб Молдова змінила свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відклала реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника – молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.

Єврокомісія виділила Молдові 60 мільйонів євро на подолання газової кризи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ співпрацюватиме з Молдовою у питаннях газопостачання, і невдовзі Україна надала Молдові 15 млн кубометрів газу як екстрену допомогу з умовою повернення.

28 жовтня очільниця уряду Молдови Наталія Гаврилиця заявила про прогрес у переговорах з російським “Газпромом” щодо нової угоди про постачання газу.

Читайте також:
“Газпром” припинив транзит газу в Угорщину територією України

Унікальних переглядів: 15
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Чорне море для спільних навчань зайшов американський есмінець “Портер”. Росіяни стежать

У Чорне море зайшов есмінець ВМС США “Портер”. Як передає “Новинарня“, про це ввечері 29 жовтня повідомив Шостий флот американських Військово-морських сил у твіттері. “USS Porter (DDG 78) почав...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse