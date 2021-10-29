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Зеленський доручив Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту України

29/10/2021 13:56

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру освіти та науки України Сергію Шкарлету розробити програму відновлення науково-дослідного флоту.

Про це він сказав на засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі у п’ятницю, 29 жовтня.

“Сьогодні тут присутній пан Шкарлет, наш міністр освіти і науки України, я дуже очікую від нього – це нове завдання, складне завдання, я впевнений, що ми впораємося – ми чекаємо на масштабну, на найближчі п’ять-десять років програму відродження науково-дослідного флоту нашої держави. Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку, вона непроста, але дуже логічна. А планка така – 36 наукових суден, із них 12 океанські, льодового класу”, – сказав Зеленський, якого цитує “Інтерфакс”.

Президент наголосив, що з придбанням криголаму “Джеймс Кларк Росс” Україна почала повертатися у світовий океан.

“Що саме це нам дає? Це великі можливості для вивчення ресурсів океану, для участі на рівних у глобальних світових проектах. Світовий океан – це простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у XXI столітті. І щоб мати там гідне місце, саме у цьому просторі, Україна має будувати свої кораблі. Купувати, поки що вони, на жаль, ще не будуються”, – наголосив Зеленський.

Він також закликав усі регіони приєднуватися до будівництва та розвитку судноплавства в Україні.

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