СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2878674 +26870
Летальні випадки:
66852 +648
Одужали:
2421495 +9784
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14306108 (+74027). Оновлено: 08:30 29.10.2021
Home / Війна / За минулу добу на фронті поранено двох українських військових, ще одного – з початку поточної

За минулу добу на фронті поранено двох українських військових, ще одного – з початку поточної

29/10/2021 08:54

Протягом минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кримського ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали наші позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції наших захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – середньої важкості. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, – повідомили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії.

Читайте також:
На Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий 17-ї танкової бригади Віктор Рачугін

Унікальних переглядів: 23
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Переговірник” Фірташа, якого оголошували у розшук, відвідував Банкову, – ЗМІ

Журналісти “Схем” опублікували фотодоказ того, що соратник олігарха Дмитра Фірташа, громадянин Молдови та РФ Дмитро Торнер відвідував офіс президента України. Незадовго до цього візиту він був знятий із міжнародного...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse