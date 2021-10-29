За минулу добу на фронті поранено двох українських військових, ще одного – з початку поточної

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Протягом минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В напрямку Кримського ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.

Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.

В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали наші позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Позиції наших захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – середньої важкості. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, – повідомили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії.

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