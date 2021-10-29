За минулу добу на фронті поранено двох українських військових, ще одного – з початку поточної

Протягом минулої доби, 28 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.
Поблизу Луганського окупанти двічі здійснили обстріли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В напрямку Кримського ворог два рази відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки.
Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.
В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
В районі Зайцевого окупанти два рази обстрілювали наші позиції, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Позиції наших захисників біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.
Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
“Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – середньої важкості. Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними”, – повідомили в штабі.
Станом на 7 годину ранку, 29 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Причепилівки окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Українські підрозділи тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворожої збройної агресії.
Читайте також:
На Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий 17-ї танкової бригади Віктор Рачугін
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!