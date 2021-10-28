На Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий 17-ї танкової бригади Віктор Рачугін

Віктор Рачугін, фото з ФБ

27 жовтня на Луганщині в результаті ворожого обстрілу загинув воїн 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ЗСУ Віктор Рачугін.

Про це повідомив Запорізький обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки у ФБ.

“Загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка старший солдат Віктор Рачугін”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти вбили воїна в районі села Новотошківське Луганської області.

Народився Віктор Рачугін 31 січня 1985 року в Запоріжжі.

У березні 2021 року підписав контракт про проходження військової служби у ЗСУ.

Прощання з полеглим військовим у Запоріжжі відбудеться в суботу, 30 жовтня, о 10:00 на Алеї захисників парку Металургів.

Фото з ФБ Віктора Рачугіна

За даними “Новинарні“, Віктор Рагучін – друга бойова втрата ЗСУ в жовтні.

26 жовтня внаслідок ворожого обстрілу під Гранітним на Донеччині загинув воїн 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, майстер-сержант Георгій Халіков.

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