На Луганщині внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий 17-ї танкової бригади Віктор Рачугін

27 жовтня на Луганщині в результаті ворожого обстрілу загинув воїн 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ЗСУ Віктор Рачугін.
Про це повідомив Запорізький обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки у ФБ.
“Загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової Криворізької бригади ім. Костянтина Пестушка старший солдат Віктор Рачугін”, – йдеться в повідомленні.
Окупанти вбили воїна в районі села Новотошківське Луганської області.
Народився Віктор Рачугін 31 січня 1985 року в Запоріжжі.
У березні 2021 року підписав контракт про проходження військової служби у ЗСУ.
Прощання з полеглим військовим у Запоріжжі відбудеться в суботу, 30 жовтня, о 10:00 на Алеї захисників парку Металургів.
Фото з ФБ Віктора Рачугіна
За даними “Новинарні“, Віктор Рагучін – друга бойова втрата ЗСУ в жовтні.
26 жовтня внаслідок ворожого обстрілу під Гранітним на Донеччині загинув воїн 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, майстер-сержант Георгій Халіков.
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