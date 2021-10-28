“Закликаємо до стриманості”: Франція повторила риторику німецьких дипломатів щодо застосування “Байрактарів” в ООС

Ілюстративне фото. Уряд Франції

В МЗС Франції висловили “стурбованість” посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та оголошення про застосування українськими збройними силами безпілотника “Байрактар”.

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Франції у четвер, 28 жовтня.

“Ми стурбовані посиленням інтенсивності бойових дій на сході України, зокрема дедалі частішим застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а також оголошенням штабу української армії про використання озброєного безпілотника типу “Байрактар” – сказав представник МЗС Франції, якого цитує “Європейська правда”.

Він наголосив, що ці події суперечать заходам з консолідації режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року.

“Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля в рамках Нормандського формату з метою повного виконання Мінських домовленостей, які є єдиною затвердженою основою для довготривалого вирішення конфлікту на Донбасі. Ми закликаємо сторони до стриманості та деескалації” – заявили в МЗС Франції.

Нагадаємо, що напередодні в Німеччині висловили стурбованість збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

“У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл та загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу “Байрактар”, – заявила речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе.

Вона зауважила, що останніми тижнями СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування важких озброєнь, що суперечить Мінським угодам, під якими підписалися Росія і Україна.

До того ж, додала дипломат, “дрони використовують всі сторони, хоча Мінські угоди дозволяють це виключно місії ОБСЄ”.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об’єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу “Байрактар”.

“З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних сил України зазнали поранення, один із них загинув. З початком обстрілу, через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

З метою змушення ворога до припинення вогню, за наказом Головнокомандувача Збройних сил України було застосовано “Байрактар”. Безпілотний літальний апарат не пересікав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися”, – повідомили в Генштабі.

Наступного дня, 27 жовтня, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що постачання Україні турецьких ударних дронів Bayraktar TB2 “можуть дестабілізувати ситуацію на Донбасі”.

“У нас дійсно особливі добрі відносини з Туреччиною, але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання про те, що постачання подібних видів озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії розмежування”, – сказав речник Путіна.

Як інформувала “Новинарня“, про купівлю ударних безпілотників “Байрактар” Україна почала домовлятися з Туреччиною в листопаді 2018 року.

“Укрспецекспорт” і турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю їх для української армії в січні 2019 року. Вже на початку весни в Україні пройшли випробування цих дронів.

Наприкінці вересня 2019 року в Туреччині відбувся випуск українських військових операторів ударних БПЛА Bayraktar TB2.

Цьогоріч у середині липня перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 отримали Військово-морські сили ЗСУ.

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