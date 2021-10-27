Журналістів Дмитра Гордона та Алесю Бацман депортували з Грузії

Фото з ФБ Бацман

Журналістів Дмитра Гордона та Алесю Бацман, які планували відвідати у в’язниці експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, депортували з Грузії.

Про це Бацман повідомила у ФБ у середу, 27 жовтня.

“Наразі нас депортували з Грузії. Ганебне та боягузливе рішення грузинської влади через наш захист та підтримку Михайла Саакашвілі”, — написала вона.

За словами Бацман, вони планували завітати до в’язниці Михайла Саакашвілі, можливо, записати з ним інтерв’ю.

“Про що наше МЗС говорило з відповідними органами Грузії”, — написала вона.

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Як писала “Новинарня“, 1 жовтня голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі, який у 2004-2013 роках обіймав посаду президента Грузії, вперше за вісім років повернувся на батьківщину, де 2 жовтня відбулися місцеві вибори. Невдовзі його затримала поліція.

Саакашвілі назвав себе політичним в’язнем та заявив, що починає голодування на знак протесту.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Санкція статті за це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше грузинський суд визнав Саакашвілі винним за двома справами: його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі про вбивство співробітника банку Сандро Гіргвліані, та ще до 6 років – у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі також є фігурантом справ про розтрату 9,2 мільйонів ларі, розгону акції протесту 7 листопада 2007 року, розгрому телеканалу “Імеді” і конфіскації майна нині покійного мільйонера, власника “Імеді” Бадрі Патаркацишвілі.

Саакашвілі всі звинувачення проти нього відкидає і називає справи політично вмотивованими.

Після прибуття політика в країну 1 жовтня 2021 проти нього порушили ще одну кримінальну справу – про незаконний перетин грузинського кордону.

З 2015 року Міхеїл Саакашвілі є громадянином України.

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