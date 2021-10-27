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СБУ перевіряє ймовірне фінансування тероризму “Укрексімбанком” після розслідування “Схем”

27/10/2021 21:00

Служба безпеки України перевіряє можливе фінансування тероризму “Укрексімбанком” після журналістського розслідування “Схем” про багатомільйонний валютний кредит, виданий державним банком.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що після розслідування прокурор офісу генерального прокурора відкрив провадження за статтею “фінансування тероризму”. Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України.

В офісі генерального прокурора зазначили, що провадження відкрили після звернень народних депутатів, які посилались на матеріал програми “Схеми”, а саме – на розслідування «Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів», яке було оприлюднено 7 жовтня.

Журналісти з’ясували, що державний банк видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на захопленій угрупованням “ДНР” території і сплачує податки окупаційній владі. А як гарантію повернення грошей банк взяв під заставу об’єкт, цінність та надійність якого сумнівна – це київський ТРЦ SkyMall, за який вже понад 10 років триває боротьба у кількох юрисдикціях.

В офісі генпрокурора уточнили, що 19 жовтня відкрили провадження за статтею 258-5 (частина 3) Кримінального кодексу – “фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки”. Такий злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років з позбавленням обіймати певні посади на термін до 3 років та конфіскацією майна.

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Нагадаємо, 4 жовтня на знімальну групу програми розслідувань “Схеми” (“Радіо Свобода”) було скоєно напад під час інтерв’ю з головою правління “Укрексімбанку” Євгеном Мецгером нібито через одне з питань, яке не сподобалось.
Керівниця “Схем” Наталія Седлецька одразу повідомила, що співробітники банку відібрали дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. За інформацією журналістів, увесь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку в його присутності. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв’ю та самого нападу було видалено. Згодом його вдалося відновити.
“Укрексімбанк” тоді відкинув звинувачення в порушенні законодавства й звинуватив журналістів у провокації та спробі заволодіти банківською таємницею.

Наглядова рада “Укрексімбанку” 6 жовтня відсторонила голову правління Мецгера на період розслідування нападу на журналістів і призначила виконувачем обов’язків голови банку члена правління Сергія Єрмакова.

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Україна

СБУ перевіряє ймовірне фінансування тероризму “Укрексімбанком” після розслідування “Схем”

Служба безпеки України перевіряє можливе фінансування тероризму “Укрексімбанком” після журналістського розслідування “Схем” про багатомільйонний валютний кредит, виданий державним банком. Про це повідомляє “Радіо Свобода”. Зазначається, що після розслідування прокурор...

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