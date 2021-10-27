На Прикарпатті відбудеться IV фестиваль дерев і документального кіно про війну на Донбасі “Сад пам’яті”

З 20 по 31 жовтня в селі Бережниця Верховинського району Івано-Франківської області відбудеться вже четвертий фестиваль документального кіно про війну на Донбасі “Сад пам’яті”.
Як повідомляє “Новинарня“, організатором фестивалю є благодійна організація “Творча криївка”.
У рамках заходу традиційно відбудуться покази документальних стрічок про війну та навколовоєнні теми, обговорення побаченого з авторами та героями цих стрічок, а також висадка іменних дерев на честь загиблих воїнів.
Цього року в програмі фестивалю – такі відомі фільми, як відзначена багатьма вітчизняними й міжнародними нагородами стрічка Ірини Цілик “Земля блакитна, ніби апельсин”, довгоочікуваний “Зошит війни”, присвячений засновнику “Аеророзвідки” Володимиру Кочеткову-Сукачу “Чубаці” фільм “Небесний координатор” та інші.
А ще на цей раз організатори підготували сюрприз: у позаконкурсній програмі буде показано художню картину Валентина Васяновича “Атлантида”.
Відкриття фестивалю – 29 жовтня о 16:00 в Будинку культури села Бережниця.
Вхід на всі заходи вільний, але потрібна реєстрація, яку можна пройти тут.
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