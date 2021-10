Фільм про сім’ю з фронтової Красногорівки “Земля блакитна, ніби апельсин” отримав головну нагороду кінофестивалю в Іспанії

Український документальний фільм “Земля блакитна, ніби апельсин” про життя у прифронтовій Красногорівці отримав головну нагороду на Міжнародному фестивалі документального кіно MajorDocs, що відбувся в місті Пальма на іспанському острові Майорка.

Про це повідомляє пресслужба кінофестивалю.

Як зазначається в повідомленні, журі обрало фільм української режисерки Ірини Цілик як такий, що “поєднує в собі точність з чутливістю і показує істинну великодушність”.

“Фільм допомагає нам зрозуміти війну через близькість та мудрість її героїв. І демонструє, що творення мистецтва є одним зі способів вижити і відбудувати спільноту та країну. У своїй мудрій простоті, цей фільм дає надію та радість”, – зазначається в пресрелізі фестивалю.

“«Земля блакитна, ніби апельсин»/The Earth Is Blue As an Orange отримала головну нагороду кінофестивалю MajorDocs (Пальма, Майорка)! Це 28-ма відзнака для нашого фільму. Вітаю наших героїв і команду, ми зробили таке везуче дитя”, – написала Ірина Цілик після церемонії оголошення переможців, що відбулася ввечері суботи, 9 жовтня.

Як писала “Новинарня“, у фільмі “Земля блакитна, ніби апельсин” йдеться про сім’ю, яка живе в “червоній зоні” Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії.

Буденність для цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть герої стрічки, не припиняються.

Та попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають захоплення, грають на музичних інструментах і знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

