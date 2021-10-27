Французькі винороби домоглися мораторію на виконання російського закону про шампанське

Французькі винороби домоглися мораторію на виконання російського закону, який вимагає замість російської назви “шампанське” використовувати “ігристе вино”.
Про це йдеться в публікації RFI у вівторок, 26 жовтня.
Міністр-делегат із питань зовнішньої торгівлі та економічної привабливості Франк Рістер повідомив, що французьке шампанське, вироблене в регіоні Шампань, зможе називатися шампанським у Росії та використати відповідне маркування кирилицею щонайменше до 31 грудня.
За його словами, Франції вдалося відстояти принаймні тимчасово право виноробів на історичне найменування.
У Москві те, що Росія пішла на поступки Франції, офіційно не підтвердили. Проте, як зазначає економічне видання “Прайм” із посиланням на документи, уряд справді “відклав перевірки компаній” у галузі “класифікації виноробної продукції”.
Таким чином шампанське, вироблене в регіоні Шампань з відповідною назвою, не вилучатиметься з продажу, а “компанії не притягуватимуться до адміністративної відповідальності”.
Раніше у вересні стало відомо, що Париж та Москва створять робочу групу для вирішення суперечки щодо шампанського. Тоді міністр сільського господарства Жюльєн Денорманді запевнив, що Франція “стоятиме на своєму” і захистить свої інтереси.
Влада регіону Шампань також зазначила, що незабаром сподівається на “дипломатичне” вирішення питання про шампанське.
Російський закон, підписаний президентом країни Володимиром Путіним 2 липня, заборонив використовувати слово “шампанське” на контретикетках імпортованого ігристого вина.
Згідно з офіційним документом, винороби із Шампані повинні будуть називати своє вино “ігристим” на зворотному боці пляшки. Закон також запровадив поняття “російське шампанське”.
На думку французьких виробників та експортерів, рішення Росії є абсурдним. За законами Франції, носити захищену законом назву “шампанське”, як і інші “назви місця походження (AOC)”, можуть лише ігристі вина з регіону Шампань. При цьому виробники повинні пройти строгу перевірку та відповідати цілій низці вимог.
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