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Поліція США й Євросоюзу під час спецоперації проти Darknet заарештувала 150 осіб

26/10/2021 21:12

Спецслужби Сполучених Штатів Америки й низки країн Європи в межах масштабної спецоперації під назвою Dark HunTOR заарештували півтори сотні підозрюваних у продажу та купівлі незаконних товарів у даркнеті.

Про це у вівторок, 26 жовтня, інформує France 24 з посиланням на Європол.

Операція Dark HunTOR “складалася з низки окремих, але взаємодоповнювальних дій в Австралії, Болгарії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Швейцарії, Великій Британії та Сполучених Штатах”.

Як зазначається, серед заарештованих є кілька відомих осіб та “особливо важливих цілей”, але їхні імена не розголошуються.

Лише у США поліція заарештувала 65 підозрюваних, у Німеччині – 47, у Великій Британії – 24, по чотири особи у Британії та Нідерландах.

Під час спецоперації було вилучено €26,7 млн готівкою та у біткоїнах, а також 45 одиниць зброї та 234 кг заборонених препаратів, у тому числі 25 тисяч таблеток екстазі.

Італійська поліція також закрила такі торгові майданчики, як DeepSea та Berlusconi, заявили у Європолі.

Операцію Dark HunTOR провели на основі даних, отриманих під час спецоперації німецьких поліцейських на початку 2021 року. Тоді німецьким слідчим вдалося заарештувати операторів найбільшого у світі нелегального торгового майданчика DarkMarket та отримати доступ до його інфраструктури.

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