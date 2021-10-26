НУОУ починає співпрацю з Норвезьким університетським коледжем оборони

Фото: пресцентр МОУ

Між Національним університетом оборони України та Норвезьким університетським коледжем оборони підписано Меморандум про співробітництво.

Скандинави прибули із триденним візитом в Україну в понеділок, 25 жовтня.

“Меморандум визначає можливість проведення спільних досліджень, публікацій та конференцій. Крім цього, меморандум передбачає, що кожна сторона може надавати іншій стороні технічну та культурну підтримку. Установи інформуватимуть одна одну про свої результати в рамках спільних досліджень, а також зможуть обмінюватись цивільними та військовими науковими співробітниками задля проведення дослідницької роботи”, – передає пресцентр МОУ.

Делегацію норвежців очолив начальник Норвезького університетського коледжу оборони генерал-майор Хеннінг Францен, Україну представляв начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко.

Беручи до уваги взаємну зацікавленість у співпраці у сфері безпеки та оборони, укладання міжнародного Меморандуму сприятиме розширенню взаємодії між провідними військовими навчальними закладами України та Норвегії, додали у відомстві.

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