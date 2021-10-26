Київський шпиталь отримав понад три тисячі українських книг

Фото: пресцентр ГШ ЗСУ

У рамках проєкту “Військо Читає” понад три тисячі екземплярів книг передали до бібліотеки Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, що у Києві.

Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

“Тепер військовослужбовці, які перебувають на лікуванні мають змогу читати якісну сучасну літературу українською мовою”, – йдеться в повідомленні.

У ЗС нагадали, що проєкт “Військо Читає” має на меті безкоштовне поповнення бібліотек військових частин України актуальною, якісною, сучасною літературою, а також популяризує читання, як вид дозвілля в ЗС України.

Проєкт надає військовим можливість прочитати сотні світоглядних та професійних книжок. Адже сучасний стан війни, в якому перебуває Україна, ставить підвищені вимоги до свідомості, самосвідомості, мотивації, життєвих установок військовослужбовців.

У рамках вказаного проєкту вже передано майже 25 000 книг до 30 військових підрозділів.

Вже у листопаді 2021 року планується подарувати таку ж літературу в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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