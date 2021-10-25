ООС: окупанти за добу вчинили обстріли біля чотирьох населених пунктів

Протягом минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.
У бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.
Станом на 7:00 понеділка, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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