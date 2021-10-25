ООС: окупанти за добу вчинили обстріли біля чотирьох населених пунктів

Фото: "Новинарня"

Протягом минулої доби, 24 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу ОС у ранковому зведенні.

У бік Кам’янки ворожі збройні формування відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки Другої позиції українських воїнів ворог обстріляв із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність.

Станом на 7:00 понеділка, 25 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також:

У Києві на проспекті Бандери відкрили “загублений” пам’ятний хрест на честь захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ