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У Києві на проспекті Бандери відкрили “загублений” пам’ятний хрест на честь захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ

14/10/2021 16:50

У Києві на Покрову, 14 жовтня, урочисто відкрили пам’ятний хрест на честь захисників України. Монумент постав у Куренівському парку культури і відпочинку за адресою: проспект Степана Бандери, 5.

Як інформує “Новинарня“, цей пам’ятник має давню історію. Він був створений ще у 2009 році за ініціативи і коштом Олександра Пилипенка – до 100-річчя від дня народження Степана Бандери. Але тоді влада не дала дозвіл на його встановлення. Хрест зберігався на приватній території, за межами Києва, аж до цього часу.

Відкриття пам’ятника супроводжувалося урочистим заходом із залученням реконструкторів, почесною вартою, виступами політиків і громадських діячів, музик.

Серед інших, виступили народний артист України Тарас Компаніченко з гуртом “Хорея козацька”, трубач Майдану часів Революції Гідності та ін.

Промовляли Богдан Червак, голова ОУН та перший заступник голови Держкомтелерадіо; Віктор Рог, головний редактор тижневика ОУН(б) “Шлях перемоги”; Юрій Гуренко, голова НВР “Правий сектор” в місті Києві.

“У ЗМІ висвітлили флешмоб школярів із піснею “Батько наш Бандера”. Ось наш результат громадської роботи крок за кроком – в тому що росте покоління, яке готове відстоювати та захищати Україну! Заради цього потрібно робити великі справи на фронті й тут, у тилу”, – сказав один із промовців.

Фоторепортаж Ірини Семеняки (гортайте):

 

Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_1 Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_Тарас Компаніченко Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_Богдан Червак Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_5 Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_6 Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_7 Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_3 Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021_4 Пам'ятний хрест - проспект Бандери в Києві - 14-10-2021
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Встановлення пам’ятного хреста відбувалось за підтримки органів місцевої влади. Він став подарунком місту Києву від патріотичної громадськості.

Організаторами заходу виступили: громадські організації “Музичний батальйон” і “Народний музей України”, Організація українських націоналістів, НВР “Правий Сектор”, “Київська спілка ветеранів АТО Подільського району”, ВО “Свобода”, Фундація “Вільні люди”.

14 жовтня відзначають День захисників і захисниць України.

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