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На Сумщині за напад на прикордонників судитимуть підполковника СБУ

25/10/2021 19:42

До суду скерували обвинувальний акт щодо підполковника Служби безпеки України, який у Сумській області напав на прикордонників.

Сдухатиме справу Краснопільський районний суд Сумської області, повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

У відомстві нагадали, що інцидент трапився 18 липня 2021 року. Тоді двоє офіцерів Служби безпеки України – лейтенант та підполковник здійснили напад на прикордонний наряд, який здійснював охорону державного кордону на Сумщині.

“У результаті злочинних дій двом прикордонникам заподіяно легкі тілесні ушкодження. Підозрювані заволоділи боєприпасами до службової зброї прикордонників, частиину з яких згодом підкинули до місцевого відділу Держприкордонслужби. Зброю прикордонників зловмисники залишили на місці вчинення злочину”, – йдеться в повідомленні.

Інший підозрюваний – лейтенант СБУ – беззаперечно визнав свою вину та уклав угоду зі слідством.

11 жовтня його було засуджено до 5 років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання на іспитовий термін 3 роки. Чоловіка позбавили військового звання “лейтенант” та права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 3 роки. За інформацією ЗМІ, його звільнили з лав СБУ.

Як відомо, у ніч на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району. До них о 01:30 ночі під’їхав інший автомобіль із трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, чотирма магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку.
Нападниками виявилися співробітники СБУ. Працівники ДБР затримали двох співробітників СБУ, третій – проходить як свідок.
Неподалік на кукурудзяному полі було виявлено два автомати прикордонників, а два магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби “Славгород” відділу прикордонної служби “Краснопілля” Сумського прикордонного загону.
У взаємодії з СБУ тривають слідчі та оперативні дії.

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Україна

На Сумщині за напад на прикордонників судитимуть підполковника СБУ

До суду скерували обвинувальний акт щодо підполковника Служби безпеки України, який у Сумській області напав на прикордонників. Сдухатиме справу Краснопільський районний суд Сумської області, повідомляє спеціалізована прокуратура у військовій...

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