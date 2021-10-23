Ізраїль оголосив 6 палестинських правозахисних груп терористичними організаціями

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Ізраїль оголосив шість палестинських організацій громадянського суспільства терористичними організаціями. А також звинуватив їх у перенаправленні донорської допомоги бойовикам.

Про це інформує видання The Guardian.

Йдеться про правозахисну групу “Аль-Хак”, засновану 1979 року, групу “Аддамір”, міжнародну організацію “Захист для дітей”, Центр досліджень і розробок “Бісан”, Комітети спілки жінок Палестини та Спілку робітничих комітетів сільського господарства.

У Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що ці організації пов’язані з “Народним фронтом визволення Палестини”, світським політичним рухом зі збройним крилом, який у минулому здійснював напади на територію Ізраїлю.

Ці організації начебто “діють під прикриттям об’єднань громадянського суспільства, але на практиці належать до структури “Народного фронту визволення Палестини”, основною метою діяльності якого є звільнення Палестини та знищення Ізраїлю”.

Згідно з даними Міністерства оборони, ці групи є “центральним джерелом” фінансування Фронту та отримали “великі суми коштів від європейських країн та міжнародних організацій”.

Зазначені організації, відомі своєю правозахисною діяльністю, отримують фінансування від країн-членів ЄС, Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних донорів.

У Палестинській автономії водночас заявили, що цей крок Ізраїлю є “безпідставним нападом” на палестинське громадянське суспільство.

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