Розвідка Туреччини заявила про викриття мережі агентів “Моссаду”

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Національне розвідувальне управління Туреччини заявило про викриття на території держави мережі, організованої ізраїльським “Моссадом”, що збирала інформацію про громадян та іноземних студентів, які навчаються в Туреччині.

Про це інформує CNN.

“У результаті операції, яка таємно проводилася протягом року, було викрито учасників ізраїльської розвідувальної мережі, яка збирала біографічні дані громадян Туреччини або іноземних студентів, що проживають у Туреччині”, – повідомляє телеканал.

Зокрема учасників мережі цікавила інформація про способи, якими палестинці вступали до університетів Туреччини, і яку підтримку їм надавали.

Операцію із затримання 15 осіб, яких підозрюють у роботі на “Моссад” було проведено 7 жовтня у чотирьох провінціях.

Національне розвідувальне управління Туреччини виявило, що агенти викритої мережі, мали особисті зустрічі з представниками “Моссаду” за кордоном, зокрема в Загребі, Цюриху, Найробі та отримували грошові винагороди за свою діяльність. Розслідування справи триває.

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