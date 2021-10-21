СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2701600 +22415
Летальні випадки:
62389 +546
Одужали:
2352835 +8036
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13781546 (+71841). Оновлено: 08:12 21.10.2021
Home / Світ / Розвідка Туреччини заявила про викриття мережі агентів “Моссаду”

Розвідка Туреччини заявила про викриття мережі агентів “Моссаду”

21/10/2021 14:18

Національне розвідувальне управління Туреччини заявило про викриття на території держави мережі, організованої ізраїльським “Моссадом”, що збирала інформацію про громадян та іноземних студентів, які навчаються в Туреччині.

Про це інформує CNN.

“У результаті операції, яка таємно проводилася протягом року, було викрито учасників ізраїльської розвідувальної мережі, яка збирала біографічні дані громадян Туреччини або іноземних студентів, що проживають у Туреччині”, – повідомляє телеканал.

Зокрема учасників мережі цікавила інформація про способи, якими палестинці вступали до університетів Туреччини, і яку підтримку їм надавали.

Операцію із затримання 15 осіб, яких підозрюють у роботі на “Моссад” було проведено 7 жовтня у чотирьох провінціях.

Національне розвідувальне управління Туреччини виявило, що агенти викритої мережі, мали особисті зустрічі з представниками “Моссаду” за кордоном, зокрема в Загребі, Цюриху, Найробі та отримували грошові винагороди за свою діяльність. Розслідування справи триває.

Читайте також:
У Туреччині за звинуваченням у військовому шпигунстві затримали громадянина України

Унікальних переглядів: 24
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Нардепа Киву виключили з “ОПЗЖ”

Народного депутата Іллю Киву виключили з партії “Опозиційна платформа – За життя”. Про своє виключення з партії він повідомив на відео, яке оприлюднив журналіст Андрій Павловський у соцмережі ФБ...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse