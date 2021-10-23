Двоє українських військових поранили окупанти на фронті

Унаслідок обстрілу з боку російських гібридних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил поранено двох українських військових.
Про це в суботу, 23 жовтня, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний“, – йдеться в повідомленні.
В ОТУ підкреслили, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Читайте також:
Доба ООС: 13 ворожих обстрілів, один воїн ЗСУ поранений, ще один – травмований
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!