Двоє українських військових поранили окупанти на фронті

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Унаслідок обстрілу з боку російських гібридних військ в районі проведення операції Об’єднаних сил поранено двох українських військових.

Про це в суботу, 23 жовтня, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

“В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовців – задовільний“, – йдеться в повідомленні.

В ОТУ підкреслили, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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