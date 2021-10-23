СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2748614 +23229
Летальні випадки:
63486 +483
Одужали:
2369695 +8330
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13927353 (+72808). Оновлено: 08:12 23.10.2021
Home / Війна / Доба ООС: 13 ворожих обстрілів, один воїн ЗСУ поранений, ще один – травмований

Доба ООС: 13 ворожих обстрілів, один воїн ЗСУ поранений, ще один – травмований

23/10/2021 08:49

Протягом минулої доби, 22 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, два них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь із великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл із мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 100 мм.

У бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Наші позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети і ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського ворожі збройні формування два рази вели обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Неподалік населених пунктів Лебединське та Новоселівка Друга російсько-окупаційні війська задіяли станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У районі Зайцевого вогонь відкривався зі стрілецької зброї.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох – задовільний”, – йдеться в повідомленні

Щоб змусити противника припинити вогневу активність, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 суботи, 23 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте також:
СБУ ідентифікувала російський бойовий безпілотник “Гранат-1”, який атакував позиції ЗСУ

Унікальних переглядів: 20
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Карлівці на Полтавщині мають демонтувати пам’ятник комуністу Підгорному, є розпорядження ОДА

Голова Полтавської обласної держадміністрації розпорядився демонтувати пам’ятник комуністу Підгорному в місті Карлівка, і це рішення має бути реалізоване. Про це “Новинарні” повідомив Полтавський офіс Північно-східного відділу Українського інституту національної...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse