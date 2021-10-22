Нардеп розповіла, коли ухвалять закон про реформу СБУ. І що там буде цікавого

Ілюстративне фото

Верховна Рада може на початку листопада ухвалити у другому читанні законопроект №3196-д про внесення змін до закону “Про Службу безпеки України” щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Про це повідомила член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у п’ятницю, 22 жовтня.

“Це, насправді, законопроект із великою кількістю поправок, які ми дуже ретельно вивчаємо, щоб не вийшло потім так, як із законопроектом №5599 (про олігархів – Н)… Якщо все буде добре, то в листопаді ми маємо ухвалити цей законопроект (у другому читанні – Н), тому що необхідно, щоб він набув чинності у січні 2022 року. Тобто до кінця року ми його ухвалимо”, – сказала парламентарій

На уточнювальне запитання, чи може Верховна Рада ухвалити цей законопроекту в другому читанні на початку листопада, Верещук відповіла, що “він стоїть у плані на перші числа листопада”.

При цьому вона також нагадала, що законопроєкт насамперед пропонує позбавити СБУ невластивих їй функцій, зокрема що стосуються питань економічного характеру.

“Ми вважаємо, що вся економіка має бути прибрана від СБУ – вона має стати спецслужбою, яка займатиметься, наприклад, контртерористичними заходами. “Альфа”, яка є при СБУ, повинна мати інструменти для здійснення своєї професійної роботи”, – пояснила Верещук.

Законопроєкт також передбачає впровадження обов’язкової переатестації вищого керівництва СБУ, яке, за словами Верещук, “суспільство часто обвинувачує (а може, і не безпідставно) в корупційних діяннях, утворених злочинних схемах, “кришуванні” та перешкоджанні у веденні бізнесу”.

Крім того, документ зможе містити норми про необхідність скорочення особового складу СБУ.

“Я особисто була проти фронтального скорочення, але воно буде. Це вимога наших партнерів. І ми все-таки пішли на те, що за три роки буде скорочено майже 40% особового складу. До того ж, будуть впроваджені три види звань, ми їх градуємо“, – уточнила нардеп.

Як повідомлялося, законопроект №3196-д про внесення змін до закону про СБУ Верховна Рада прийняла за основу 28 січня.

Як інформувала “Новинарня“, 30 вересня 2019 року основні положення законопроєкту про реформу СБУ були презентовані на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

1 жовтня 2019 року на Комітеті ВР представили новий закон про СБУ. 15 жовтня голова Служби безпеки України Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції закону “Про Службу безпеки України”.

У НАТО заявили, що вивчать проєкт нової редакції закону про Службу безпеки України на предмет відповідності найкращим практикам Альянсу.

26 грудня Банкова повернула на доопрацювання проєкт закону про СБУ, оскільки там не були дотримані рекомендації НАТО.

11 березня 2020 року Зеленський іще раз вніс до парламенту законопроєкт про внесення змін до закону “Про Службу безпеки України” щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ.

20 травня Верховна Рада відправила на повторне перше читання президентський законопроєкт №3196 щодо удосконалення діяльності Служби безпеки України.

Над цим працювала парламентська робоча група, до складу якої входили представники Міжнародної дорадчої групи.

Серед членів робочої групи були представники Верховної Ради, самої СБУ, а також експертного середовища.

Читайте також:

Правозахисниця Олександра Матвійчук про псевдореформу СБУ: Ми маємо перемогти Росію, але не маємо самі перетворитися на РФ