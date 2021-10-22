У СІЗО для ув’язнених з’явиться кілька нових платних послуг, – Малюська

В Україні для ув’язнених у СІЗО впровадять платні послуги. Йдеться про користування телефоном та інтернетом.
Про це в п’ятницю, 22 жовтня, у фейсбуці написав міністр юстиції Денис Малюська.
“З Лук’янівського СІЗО абсолютно офіційно можна дзвонити. Послуга платна, але це точно краще, ніж контрабандний телефон. Всі розмови будуть записані, тому “колл-центрів “ПриватБанку” не буде. Зустрічайте у всіх СІЗО України – платні телефони і платний інтернет”, – сказав Малюська.
На послуги встановлені такі ціни: 15 хвилин розмови – 10 гривень (на місяць – 375 грн), інтернет – 575 гривень на місяць.
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