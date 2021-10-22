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Львів не передаватиме останки агента НКВС Кузнєцова в РФ, – Садовий

22/10/2021 16:49

Попри зобов’язання, накладені Касаційним адміністративним судом, Львівська міська рада не передаватиме останки агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Російську Федерацію.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, у фейсбуці заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Я вкотре маю два питання до людей, які ухвалюють такі рішення: 1. Чи вважаєте ви можливою будь-яку співпрацю із агресором у час війни? 2. А чи не хоче Росія повернути нам 121 громадянина України, які сьогодні ув’язнені за політичними та релігійними мотивами на території їхньої країни, а також 296 людей, які перебувають у нелюдських умовах на окупованих територіях? Наша позиція однозначна – ми не співпрацюємо із окупантами!”, – наголосив міський голова.

Він нагадав, що позивачкою у цій справі з 2008 року є громадянка РФ Маргарита Брюханова і слід би було “органам поцікавитися, як в неї справи”.

Як писала “Новинарня“, 15 вересня Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорбу Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

22 жовтня виконком Львівської міськради одноголосно відхилив вимогу Верховного Суду щодо передачі останків агента НКВС Миколи Кузнєцова в РФ.

Торік у лютому виконавчий комітет ЛМР не погодив передачу останків агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому перенесли до отримання висновку від СБУ та МЗС. Через місяць було відмовлено у перепохованні.

У Міністерстві культури, молоді та спорту України назвали недоцільною ексгумацію цих останків і передачу їх закордон.

Останки енкаведиста, якого у 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, планували передати його племінниці Маргариті Брюхановій.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.

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