Суд зобов’язав міськраду Львова віддати останки агента НКВС Кузнєцова Росії

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Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міськради дозволити перепоховання останків агента НКВС Миколи Кузнєцова на меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі (Російська Федерація).

Як інформує Zaxid.net, ця постанова суду є остаточною й оскаржити її не можна.

У п’ятницю, 22 жовтня, виконком ЛМР вкотре розглядатиме рішення про перепоховання Кузнєцова на вимогу суду.

Нагадаємо, у лютому 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради не погодив передачу останків агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому перенесли до отримання висновку від СБУ та МЗС. Через місяць було відмовлено у перепохованні.

У Міністерстві культури, молоді та спорту України назвали недоцільною ексгумацію цих останків і передачу їх закордон.

Останки енкаведиста, якого у 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, планували передати його племінниці Маргариті Брюхановій.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.

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