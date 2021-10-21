Суд зобов’язав міськраду Львова віддати останки агента НКВС Кузнєцова Росії

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міськради дозволити перепоховання останків агента НКВС Миколи Кузнєцова на меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі (Російська Федерація).
Як інформує Zaxid.net, ця постанова суду є остаточною й оскаржити її не можна.
У п’ятницю, 22 жовтня, виконком ЛМР вкотре розглядатиме рішення про перепоховання Кузнєцова на вимогу суду.
Нагадаємо, у лютому 2020 року виконавчий комітет Львівської міської ради не погодив передачу останків агента НКВС Миколи Кузнєцова його родичам у Росію. Відповідне рішення члени виконкому перенесли до отримання висновку від СБУ та МЗС. Через місяць було відмовлено у перепохованні.
У Міністерстві культури, молоді та спорту України назвали недоцільною ексгумацію цих останків і передачу їх закордон.
Останки енкаведиста, якого у 1960 році поховали на Пагорбі Слави у Львові, планували передати його племінниці Маргариті Брюхановій.
Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році.
Читайте також:
У Львові повністю демонтували радянський Монумент слави
Facebook заблокував сторінку дослідниці через допис про масові вбивства, вчинені енкаведистами влітку 1941-го у Львові, – В’ятрович
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!