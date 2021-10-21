Перша доба експрес-тестування на вокзалах: МОЗ назвав кількість людей, у яких перед посадкою на потяг виявили “ковід”

На залізничних вокзалах 10 міст України відкрили пункти швидкого тестування на коронавірус для пасажирів без щеплення. Завдяки цьому вдалося виявити коронавірус у низки людей, які планували скористатися потягом.
Про це повідомив у четвер, 21 жовтня, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
За його словами, вже за першу половину доби на вокзалах вдалося виявити 18 хворих на COVID-19. Ці люди могли б надалі інфікувати інших пасажирів.
“Після їх поїздки інфікованих могло стати в десятки разів більше, залежно від того, в якому саме потязі мали прямувати пасажири та як довго тривала б їх подорож. Наголошую, що наразі в Україні активно циркулює штам “Дельта”, швидкість поширення якого у кілька разів вища, ніж у базового штаму”, – пояснив він.
Як зазначив санлікар, виявити 18 позитивних результатів вдалося з 500 проведених експрес-тестів.
Нагадаємо, 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила поїздок між областями.
Як писала “Новинарня“, “Укрзалізниця” на вокзалах десяти міст розгорнула пункти експрес-тестування на COVID-19.
Раніше Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови від 9 грудня 2020 року №1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Відповідно до них, здійснюючи міжрегіональні подорожі, пасажири мають пред’явити документи про проходження курсу вакцинації або негативний тест на COVID-19.
Як писала “Новинарня“, нові правила міжрегіональних перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх.
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