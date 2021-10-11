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В Україні – нові правила пасажирських перевезень на час карантину

11/10/2021 18:30

Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки.

Відповідні зміни до постанови №1236 були ухвалені під час засідання уряду 11 жовтня, передає пресслужба Міністерства охорони здоров’я

“Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту”, – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

  • документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів жовтого рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
  • негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.

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