В Україні – нові правила пасажирських перевезень на час карантину

Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки.
Відповідні зміни до постанови №1236 були ухвалені під час засідання уряду 11 жовтня, передає пресслужба Міністерства охорони здоров’я
“Нові правила для перевезення пасажирів – вимушений крок для стримування поширення коронавірусної хвороби, щоб зберегти життя та здоров’я громадян. Тому наявність як у водіїв, так і у пасажирів документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність, є необхідною умовою для регулярних та нерегулярних перевезень у будь-якому виді транспорту”, – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.
Відповідальність за наявність у всіх водіїв, членів екіпажу літака та пасажирів зазначених документів несе перевізник.
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