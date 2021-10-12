Нові правила міжрегіональних перевезень не поширюватимуться на неповнолітніх

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Нові правила перевезень пасажирів між регіонами, які почнуть діяти з 21 жовтня, не будуть стосуватися неповнолітніх пасажирів, оскільки для них наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.

Про це у вівторок, 12 жовтня, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення. Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті”, – пояснив Віктор Ляшко, якого цитує пресцентр МОЗ.

У МОЗ зазначають: нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб – громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Йдеться про водіїв, членів екіпажу авіа- та залізничного транспорту.

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