Укрзалізниця розгорнула пункти COVID-вакцинації і тестування на вокзалах 10 міст

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“Укрзалізниця” на вокзалах десяти міст розгорнула пункти експрес-тестування на COVID-19.

Про це інформує пресслужба “УЗ”.

“Від 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату”, – йдеться у повідомленні.

Пункти експрес-тестування працюють на залізничних вокзалах у десяти містах – Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачевому, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Пасажири, які мають квиток на проїзд, можуть зробити тестування за 350 грн.

Крім того, “Укрзалізниця” відкрила пункти безкоштовної вакцинації на залізничних вокзалах у столиці, Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі.

У компанії додали, що “Укрзалізниця” планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

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