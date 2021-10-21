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НБУ заборонить банкам відкривати депозити в російських рублях

21/10/2021 13:51

Національний банк України з 21 листопада заборонить банкам приймати російські рублі для зарахування на депозитні рахунки фізичних осіб.

Про це в четвер, 21 жовтня, інформує “Інтерфакс-Україна”.

Заборона зарахування російських рублів на депозитні рахунки фізосіб передбачається постановою НБУ від 8 жовтня 2021 року з метою приведення регулятивно-правових актів у відповідність законодавству, зокрема, закону №1618-ІХ, яким забороняється залучення на території України депозитів або надання позик, виражених у валюті держави-окупанта.

У жовтні 2017 року НБУ заборонив банкам здійснювати касові, зокрема, обмінні операції, операції з банкнотами і монетами Центрального банку РФ із зображенням карт, символів, будівель, пам’ятників археології, архітектури, історії, розташованих на окупованих Росією територій України, або які містять тексти, що стосуються окупації РФ адміністративно-територіальних одиниць України.

Зазначається, що заборона також стосується операцій, які здійснюються при купівлі-продажу готівкової іноземної валюти між банками.

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