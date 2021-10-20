Танк “Оплот” відправили у США

Танк Оплот, фото пресслужби Укроборонпрому

Державна компанія “Укрспецекспорт” відправила до США танк БМ “Оплот” у рамках виконання контракту від 2018 року про виготовлення та відвантаження цієї бойової машини.

Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомив генеральний директор компанії Вадим Ноздря.

“Танк відбув до США в рамках виконання контракту на виготовлення та відвантаження цієї бойової машини між спецекспортером та американським замовником. Танк виготовлено в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації”, – інформує пресслужба “Укроборонпрому”.

У компанії нагадали, що танк БМ “Оплот” – це основний бойовий танк українського виробництва. Бойову машину виготовляють на Заводі ім. В.О. Малишева.

Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.

Виконання широкого кола бойових завдань можливе за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40°С до +55 °С, за відносної вологості повітря до 98% при температурі +25° С, висоті до 3000 м над рівнем моря і запиленості повітря, що трапляється під час експлуатації.

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