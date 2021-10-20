Доба ООС: 8 обстрілів за добу, 120-мм міномети гатили біля Гранітного, Лопаскиного й Катеринівки

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Збройні формування Російської Федерації й надалі обстрілюють позиції ЗС України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

Упродовж минулої доби, 19 жовтня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскиного ворог обстріляв із мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У напрямку Авдіївки російські найманці вчинили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Зайцевого окупанти вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, найманці вчинили обстріл із мінометів калібру 82 мм.

Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.

“На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – сказано у зведенні.

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