InformNapalm легко спростував заяву Пєскова про відсутність російських військ на Донбасі

Речник президента РФ Дмитро Пєсков вдався до брехні, коментуючи слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками саміту ЄС-Україна в Києві про те, що Росія повинна визнати свою відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі.

Прессекретар Путіна заявив: “Ніяких наших військових підрозділів на території південного сходу України не було і немає. Україна передусім повинна сама розібратися зі станом справ на південному сході, а зробити це можна тільки шляхом імплементації мінського комплексу заходів”.

Його коментар поширило російське державне інформагентство ТАСС та інші медіа.

Подібні офіційні заяви з 2014 року не вперше лунають з вуст президента Російської Федерації та інших офіційних високопоставлених представників РФ. Але ці твердження легко спростовуються численними фактами й доказами військової присутності ЗС Росії на Донбасі.

Починаючи з 2014 року міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm опублікувала у відкритому доступі понад 2 тисячі власних OSINT-розслідувань, систематизованих у масштабну інтерактивну базу даних Russian Aggression. InformNapalm називає цю базу “найбільшою спеціалізованою тематичною базою у світі”.

“Вона містить дані понад 2630 російських військовослужбовців з більш як 100 формувань ЗС РФ та інших силових структур Росії, а також понад 50 типів російського озброєння і техніки, що (…) таємно постачалася на Донбас. База Russian Aggression доступна шістьма мовами світу, а більшість OSINT-розслідувань, на яких вона базується, перекладені 10 і більше мовами”, – заявляють представники InformNapalm.

Волонтери оприлюднили відео з презентації бази даних:

“Попри масштаби, це лише частина величезної кількості фактів і доказів, відомих світовій спільноті за окремими публікаціями та звітами, презентаціями на полях Парламентських асамблей НАТО, Ради Європи та ОБСЄ.

Тому заяви Російської Федерації на високому дипломатичному рівні не повинні залишатися аргументом для продовження затягування процесу “примусу РФ до миру”. Кожна брехлива і цинічна заява російських представників на тему війни на сході України приховує величезні масштаби руйнувань, смертей і страждань українських громадян, за які Російська Федерація повинна відповідати. Кожна брехлива заява повинна каратися санкціями і, щонайменше, посиленням економічного тиску на РФ як країну-агресора що розв’язала агресивну війну в Європі”, – заявляє InformNapalm.

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