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Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн закликала Росію визнати себе стороною конфлікту на Донбасі

12/10/2021 14:16

Європейський Союз стійкий в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, наполягає на повній імплементації Мінських угод і закликає Російську Федерацію визнати себе стороною конфлікту на Донбасі.

Про це у вівторок, 12 жовтня, в Києві заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній з президентом Володимиром Зеленським і главою Євроради Шерлем Мішелем пресконференції за підсумками саміту ЄС-Україна, передає “Укрінформ”.

“Україна може бути впевнена у нашій твердій підтримці її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності. Ми продовжуємо підтримувати повну імплементацію Мінських угод та вітаємо українські зусилля, підтримуємо вашу позицію, пане президенте, та позицію вашого уряду. Ми закликаємо Росію прийняти на себе відповідальність як сторони цього конфлікту“, – заявила очільниця Єврокомісії.

Вона повідомила, що у розвиток домовленостей, досягнутих під час Кримської платформи у серпні, європейська сторона направила свій персонал у південно-східні регіони України, щоби мати повну картину ситуації та розуміти, як найкраще відповісти на потреби місцевих спільнот, що потерпають від конфлікту.

“Зрозуміло, йдеться про негайну допомогу. Але також – через інвестиції у майбутнє – у систему охорони здоров’я, в інфраструктуру, у взаємопоєднання, у розвиток громадянського суспільства. Наприклад, невдовзі ми профінансуємо програму шкільних автобусів, тож діти, які проживають вздовж контактної лінії на Сході України, зможуть просто потрапити до класів. Це дуже простий засіб, але він має величезний ефект для змін на краще у житті людей цього регіону”, – зауважила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, в Києві пройшов 23-й саміт Україна-ЄС, під час якого сторони розглянули імплементацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, перебіг та підтримку внутрішніх реформ в Україні, ситуацію з безпеки, зокрема на Сході України та в Криму та енергетичну безпеку, тощо.

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