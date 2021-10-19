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Танцюристи з Криму виступили на російському балу в Швейцарії

19/10/2021 12:49

Приблизно 10 пар із Криму виступили на балу “Скарби Росії” у швейцарському місті Лозанна.

Про це повідомила керівник проєкту “Великий Севастопольський Офіцерський Бал” Катерина Графодатська в коментарі “Крим.Реалії”.

“З Криму було приблизно 10 пар, якщо говорити про учасників безпосередньо і про нашу команду. Всього учасників події було приблизно 300 осіб. «Севастопольський бал» був запрошений як досвідчена, культурна подія з проханням створити подію в плані організації програми, тому наша команда займалася саме організацією програми”, – повідомила Графодатська.

У пресслужбі «Севастопольського балу» журналістам уточнили, що керівники проєкту «Великий Севастопольський Офіцерський Бал» Катерина Графодатська і Дмитро Платов танцювали на балу у Швейцарії.

“Не тільки у ролі організаторів (виступали – Н). Керівники нашого проєкту – це Дмитро Платов і Катерина Графодатська – були як організаторами, так і учасниками. Вони фізично були (у Швейцарії – Н), присутні, танцювали разом з учасниками, проводили майстер-клас і так далі”, – повідомили в пресслужбі балу.

Швейцарська сторона публічно не коментувала приїзд кримчан на бал «Скарби Росії». Журналісти звернулися за коментарем у МЗС України.

Російський бал на честь композитора Петра Чайковського пройшов 16 жовтня в готелі Beau-Rivage Palace у швейцарському місті Лозанна.

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