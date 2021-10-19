Рада привела статус НАБУ у відповідність до Конституції. І спростила звільнення його голови

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 5459-1 , привівши статус Національного антикорупційного бюро у відповідність до вимог Конституції України.

Як повідомляє сайт парламенту, законопроєкт у другому читанні та в цілому 19 жовтня підтримали 304 народні депутати.

Закон встановлює, що НАБУ є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. До цього Бюро було державним правоохоронним органом.

При цьому зазначено, що вимоги Кабінету міністрів до формування структури апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на Національне бюро.

Документ передбачає, що зміна статусу НАБУ не потребує жодних додаткових заходів, пов’язаних із ліквідацією або реорганізацією органу.

Законопроєкт також вилучає норму, згідно з якою НАБУ утворює президент.

Роботу НАБУ координує Кабмін у межах і в порядку, встановлених цим законом, але положення про НАБУ уряд не затверджує.

У законопроєкті наголошується, що акти НАБУ не можуть бути скасовані повністю або в окремій частині Кабінетом Міністрів. Призначає і звільняє директора НАБУ Кабмін.

Встановлюється також, що уряд “виключно за наявності підстав (…) приймає рішення про звільнення директора Національного бюро з посади, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини посадового складу Кабміну”.

Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ організовує і проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, з яких трьох членів комісії пропонує Кабінет Міністрів і ще трьох – Кабмін на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які протягом останніх трьох років до завершення терміну повноважень директора НАБУ або до дня дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну технічну допомогу в запобіганні та протидії корупції.

Прийняття закону привітав президент Володимир Зеленський.

“Вітаю Верховну Раду з ухваленням важливого закону про НАБУ #5459-1. Дякую всім 304 народним депутатам, які підтримали цей документ! Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури України”, – ідеться в заяві Зеленського.

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