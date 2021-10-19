Британія засудила російський перепис населення в окупованому Криму

Велика Британія засуджує рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму.
Про це йдеться в заяві британського посольства в Києві у вівторок, 19 жовтня.
“Плани Росії з проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим – це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України”, – йдеться в заяві.
Russia’s plan to conduct a census in Crimea doesn’t change the fact that #CrimeaIsUkraine. We reaffirm our unwavering support for #Ukraine’s territorial integrity and sovereignty.
— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) October 19, 2021
МЗС України розцінило дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.
“Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій”, – заявили у відомстві.
МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії в Криму і не визнавати результати перепису.
Перепис населення у Росії почався 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Влада Росії вирішила провести його і в окупованому Криму.
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