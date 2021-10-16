Держдеп США: російський перепис у Криму – підрив суверенітету України

Державний департамент США засудив проведення Росією перепису населення на території тимчасово окупованого Криму і міста Севастополя.
Про це йдеться в заяві речника Держдепу Неда Прайса, поширеній 16 жовтня.
“Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, – написав Прайс у твіттері.
Як інформувала “Новинарня“, напередодні перепис населення в Криму засудили МЗС України і Євросоюз.
Нагадаємо, перепис населення в окупованому Криму відбувається в межах всеросійського перепису, основна частина якого триватиме з 15 жовтня по 14 листопада. Він мав відбутися ще у 2020 році, проте його тричі переносили через пандемію.
Це перший всеросійський перепис із моменту окупації Криму; попередній відбувався у 2010 році. Проте у 2014 році на території півострова російська окупаційна адміністрація організувала окремий перепис.
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