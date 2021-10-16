СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2623882 +12983
Летальні випадки:
60414 +277
Одужали:
2322456 +5874
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13524231 (+41360). Оновлено: 08:17 16.10.2021
Home / Світ / Америка / Держдеп США: російський перепис у Криму – підрив суверенітету України

Держдеп США: російський перепис у Криму – підрив суверенітету України

16/10/2021 13:59

Державний департамент США засудив проведення Росією перепису населення на території тимчасово окупованого Криму і міста Севастополя.

Про це йдеться в заяві речника Держдепу Неда Прайса, поширеній 16 жовтня.

“Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України”, – написав Прайс у твіттері.

Як інформувала “Новинарня“, напередодні перепис населення в Криму засудили МЗС України і Євросоюз.

Нагадаємо, перепис населення в окупованому Криму відбувається в межах всеросійського перепису, основна частина якого триватиме з 15 жовтня по 14 листопада. Він мав відбутися ще у 2020 році, проте його тричі переносили через пандемію.
Це перший всеросійський перепис із моменту окупації Криму; попередній відбувався у 2010 році. Проте у 2014 році на території півострова російська окупаційна адміністрація організувала окремий перепис.

Читайте також:
На знак протесту проти перепису населення в Криму МЗС України обіцяє Росії реторсії

Унікальних переглядів: 12

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Сервіси для ветеранів стануть доступні в застосунку “Дія”

Сервіси для ветеранів України стануть доступні в застосунку “Дія” у 2022 році. Про це повідомив  віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці в п’ятницю, 15 жовтня. За...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02