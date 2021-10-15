На знак протесту проти перепису населення в Криму МЗС України обіцяє Росії реторсії

Україна засуджує проведення Росією перепису населення в окупованому Криму.

Про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України, оприлюдненому 15 жовтня.

«Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь», – йдеться в повідомленні.

МЗС розцінює дії Москви як подальші спроби легітимізувати спробу анексії Криму та поширити на його територію дію російського законодавства.

«Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій», – зазначили в МЗС.

(Роторсії – у міжнародному праві – це правомірні обмежувальні заходи, що вживаються державою у відповідь на аналогічні заходи іншої держави).

Міністерство наголошує, що «референдум», проведений у Криму в березні 2014 року, не має юридичної сили та не є підставою для зміни статусу півострова, в тому числі – для того, щоб відображати результати перепису у всеросійському переписі населення.

«Основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій», – йдеться в заяві.

МЗС закликало міжнародну спільноту засудити дії Росії в Криму і не визнавати результати перепису.

Європейська служба зовнішніх справ у Брюсселі цього дня також засудила рішення Росії провести перепис населення в окупованому Криму.

Для довідки

Перепис населення в окупованому Криму відбувається в межах всеросійського перепису, основна частина якого триватиме з 15 жовтня по 14 листопада. Він мав відбутися ще у 2020 році, проте його тричі переносили через пандемію.

Це перший всеросійський перепис із моменту окупації Криму; попередній відбувався у 2010 році. Проте у 2014 році на території півострова російська окупаційна адміністрація організувала окремий перепис.

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