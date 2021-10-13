Росія перекинула в окупований Крим палубні винищувачі МіГ-29К

Палубні винищувачі МиГ-29К на палубі "Адмирала Кузнецова". Ілюстративне фото

Північний флот Російської Федерації перекинув в окупований Крим винищувачі МіГ-29К та МіГ-29КУБ із складу сотого корабельного авіаційного полку для проведення підготовки на базі наземного тренувального комплексу “Нитка”, розташованого в Саках.

Про це інформує сайт Defence Express із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

Зазначається, що комплекс “Нитка” їм потрібен для підтримання навиків пілотів палубної авіації, поки єдиний авіаносець ВМФ РФ “Адмірал Кузнецов” досі стоїть на перманентному ремонті.

Польоти російських палубних МіГ-29К в окупованому Криму триватимуть місяць, після чого літаки складу сотого корабельного авіаційного полку будуть скеровані назад у місце постійної дислокації в Мурманській області РФ.

Пілоти російських МіГ-29К зараз відпрацьовують навики зльоту з трампліна, прохід над смугою на надмалій висоті, “торкання” шасі палуби “авіаносного корабля”.

Наступний крок – пілоти палубних винищувачів виконуватимуть посадку із використанням аерофінішера.

Як відомо, із 2013 по 2021 рік військово-повітряні сили РФ отримали 20 палубних винищувачів МіГ-29К та чотири навчально-бойові палубні літаки МіГ-29КУБ. Також росіяни мають в строю до десяти винищувачів Су-33 та до десятка літаків Су-25УТГ.

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