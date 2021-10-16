На проспекті Бандери п’яний водій вантажівки збив двох пішоходів. Історик Олександр Зінченко вижив, його товариш – загинув

Фото: ГУ Нацполіції Києва

В Оболонському районі Києва п’яний водій вантажівки збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок ДТП постраждав телеведучий і сценарист “Суспільного” Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер від травм. Водія спіймали й арештували.

Надзвичайна подія сталася ввечері в п’ятницю, 15 жовтня.

Як повідомило столичне управління Нацполіції, водій вантажівки “Ман” 1974 р.н. скоїв наїзд на пішоходів у стані алкогольного сп’яніння і втік з місця події. Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе та затримали.

Прилад драгер показав у водія 2.68 проміле вмісту алкоголю.

Внаслідок аварії постраждали двоє людей 1977 та 1996 р.н., їх госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП відрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як інформує “Суспільне”, вижив після наїзду вантажівки редактор і сценарист телеканалу, історик Олександр Зінченко. Він є сценаристом документального серіалу “Колапс: Як українці зруйнували імперію зла”, присвяченого 30-річчю проголошення Незалежності України, а також співзасновником інтернет-видання “Українська правда”. Був радником голови УІНП Володимира В’ятровича.

Олександр каже, що фактично не пам’ятає подробиць аварії.

“Ми вирішили зробити собі екскурсію у вихідний вечір у магазин IKEА, оскільки ніколи там не були. Ми йшли по тротуару вздовж проспекту Бандери, і зайшли в один з відрогів проспекту. Швидше за все це сталося між 17:40 і 17:47. Хтось зателефонував у швидку. Я нічого не пам’ятаю, окрім одного крупного плану — що я намагався за власним ременем накласти жгут своєму приятелю. Я це згадав, коли мене привезли у лікарню”, — розповів журналіст.

За його словами, він відбувся розсіченням та легким струсом мозку, а його товариша лікарі не змогли врятувати, під ранок він помер.

За тиждень Олександру Шибицькому мало виповнитися 25 років.

Зінченко збирає кошти для родини Сашка.

“Усі гроші я передам сестрі мамі. Я б хотів довести Всесвіту, що люди здатні не тільки на безглузде зло, а й на осмислене добро. Допоможіть!

5363 5420 1596 3888

+ монобанк сестри 5375 4141 0910 8778”, – написав він у фейсбуці.

Згодом Зінченко додав, що відправив родині Сашка 40 000 грн, зібраних за день.

ДОПОВНЕНО. 16 жовтня суд заарештував водія-вбивцю.

“Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває”, — повідомила столична поліція.

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