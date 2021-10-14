В ОРДЛО прибув перший “гумконковой” після зняття контролю на кордоні. МЗС України обурене

Так званий “гуманітарний конвой” із Росії, 103-й з початку війни проти України, прибув 14 жовтня на окуповані території Донбасу, в непідконтрольні українській владі Донецьк і Луганськ.

Про це в суботу, 14 жовтня, повідомили так звані “міністерства з надзвичайних ситуацій” угруповань “ДНР” і “ЛНР”.

Зокрема, в Донецьк прийшла колона з 14 російських вантажівок. Директор “департаменту по роботі з гуманітарною допомогою і контролю відновлення об’єктів МНС ДНР” Валентин Гордієнко заявив, що “гумконвой доставив у Донецьк понад 191 тонну гуманітарного вантажу: лікарські препарати, вироби медичного призначення, медичне обладнання та діагностичні імунобіологічні препарати”.

Сепаратисти Луганська своєю чергою заявили про отримання 79 тонн російської допомоги – медикаменти й медичне обладнання.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України т.зв. “гуманітарних конвоїв”.

“14 жовтня Російська Федерація вчергове проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 103-й т.зв. «гуманітарний конвой» РФ.

Переміщення відбулося через непідконтрольну Уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган».

Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов’язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

У цьому зв’язку МЗС України надіслало російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України”, – ідеться в коментарі Михайлівської площі.

Попереднього разу російський “гуманітарний конвой” приїжджав до Донецька й Луганська 12 серпня 2021 року, а до цього – ще 17 грудня 2020 року, зазначають “Новости Донбасса“.

Таким чином, нинішній конвой – перший, який не оглядають спостерігачі ОБСЄ на кордоні з РФ (після того, як Кремль не продовжив дозвіл на це). Його вміст узагалі неможливо проконтролювати й перевірити.

Із 2020 року Росія зменшила кількість “гумконвоїв” на окупований Донбас.

Водночас гуманітарну допомогу в Донецьк і Луганськ щотижня продовжують відправляти Міжнародний комітет Червоного хреста та місії ООН. Вантажівки цих міжнародних організацій ідуть з підконтрольної Україні території через офіційні КПВВ.

За даними ДПС України, тільки за вересень і першу половину жовтня в ОРДЛО доставлено 2 632,7 тонн гуманітарних вантажів від МКЧХ, ООН і посольства Швейцарії, в тому числі понад 1 730 тонн засобів для очищення води. Також у складі вантажів були будівельні матеріали, медичне обладнання й медичні вироби, продуктові та гігієнічні набори та ін.

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